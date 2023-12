Ficou para a semana que vem a divulgação do calendário de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do Rio Grande do Sul. A previsão é de que seja conhecido na quarta-feira (20), um dia depois da votação na Assembleia da proposta de alta do ICMS, o que tem exigido bastante energia do governo do Estado.