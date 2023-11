Chegará a Porto Alegre a modalidade do aplicativo de transporte 99 que permite negociar o valor das corridas. A partir de 7 de novembro, usuários da capital gaúcha, ao escolherem o destino da viagem, visualizarão as opções de preço e poderão fazer uma proposta com um valor até 10% inferior. O motorista poderá fazer contraproposta, até que ambos cheguem a um consenso.