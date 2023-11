Sonho de consumo de muitos que compram celular, o iPhone lidera as buscas que os gaúchos fazem na internet na Black Friday, certamente para observar os preços. No ano passado, foram 11.610 pesquisas em novembro, mês da liquidação, uma alta de 844% sobre outubro. O número de buscas é semelhante ao do ano anterior, quando o smartphone da Apple também liderou de longe o ranking.