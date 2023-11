Para torcedores que gostam de uma pechincha, o Grêmio abrirá o seu primeiro outlet, como são chamadas lojas que oferecem itens em oferta. A nova unidade da GrêmioMania tem previsão de ser inaugurada em março de 2024 no I Fashion Outlet, na BR-116, em Novo Hamburgo. O espaço terá 100 metros quadrados, com até 1,5 mil itens à venda. A promessa é oferecer, no mínimo, 30% dos itens com descontos.