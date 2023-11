Na nova alta, o percentual de inadimplência dos gaúchos mexeu pouco, mas os outros números saltaram. Segundo a Serasa Experian, a taxa avançou em setembro para 39,52% da população adulta do Rio Grande do Sul com contas atrasadas. Isso levou a um aumento de R$ 408 milhões no montante total das dívidas, atingindo R$ 18,787 bilhões. Elevou também para 3,58 milhões o número de inadimplentes no Estado, o que representa 33 mil consumidores a mais. Subiu o número de dívidas e o valor médio de cada uma delas.