Cresce a articulação de empresas e parlamentares para que o Congresso derrube o veto do presidente Lula ao projeto que prorrogaria para 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é contrário ao benefício, alegando ser inconstitucional e criticado o impacto nas contas públicas. Ele disse ter uma alternativa, mas que não foi apresentada ainda, conforme confirmou à coluna a relatora do projeto na Câmara dos Deputados, Any Ortiz (Cidadania-RS), na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.