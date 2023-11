Marca gaúcha de moda feminina criada há 10 anos, a Lizáli investiu R$ 100 mil para transferir sua única loja, que fica no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. Desde 2018 no complexo Pátio 24, na Rua 24 de Outubro, a operação foi para um lugar cinco vezes maior, com 220 metros quadrados, na mesma rua.