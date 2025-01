A divergência de valores entre Inter e Palmeiras por Wanderson

Wanderson é alvo do Palmeiras para 2025.

Palmeiras e Inter seguem as tratativas para tentar avançar na negociação envolvendo a transferência de Wanderson para o clube paulista . As conversas foram admitidas por André Mazzuco, diretor executivo colorado, em entrevista antes da partida contra o São José.

O Palmeiras acena com a possibilidade de não cobrar o valor de 2,2 milhões de euros (cerca de R$ 13,4 milhões na cotação atual) pela venda de Bruno Tabata. Mas o Inter considera este modelo de negociação insuficiente, pois exige ainda uma compensação financeira.

Até agora não houve concordância sobre a questão. Em relação aos salários do atacante, o Palmeiras entende que será possível chegar a um acerto sem problemas.

Wanderson, 30 anos, soma 139 jogos pelo Inter, com 20 gols e 18 assistências.

