Disputa judicial e multa milionária: por que o Grêmio não quer nem escutar proposta por Braithwaite

A multa rescisória de Braithwaite está estipulada em 50 milhões de euros (R$ 319 milhões).

O Grêmio não pretende sequer escutar uma eventual proposta do Sevilla por Braithwaite. O motivo é uma avaliação interna de que qualquer negócio com clubes da Espanha é perigoso pelo risco de a quantia ficar retida por conta de uma disputa judicial que envolve a venda do volante Arthur para o Barcelona em 2018.

A Agência Tributária da Espanha cobra R$ 35 milhões do Grêmio por entender que clubes do exterior precisam também pagar impostos na Espanha em negociações de jogadores para clubes do país.

A direção gremista contesta a cobrança e contratou advogados na Espanha para acompanhar o caso, que não tem previsão de decisão final.

Em 2023, o Grêmio recebeu uma proposta do Celta de Vigo para comprar o atacante Ferreira. A oferta foi recusada para evitar risco de bloqueio do dinheiro. No caso de Braithwaite, além de não ter interesse nenhum em fazer negócio, o clube gaúcho também tem a preocupação com o fisco espanhol.