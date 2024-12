Com Braithwaite como esperança, Grêmio recebe o São Paulo para confirmar permanência na Série A

Dinamarquês é esperança de gol para os gremistas. LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA/Divulgação

Com expectativa de arquibancada cheia, a Arena recebe neste domingo (1º), a partir das 16h, um duelo entre Grêmio e São Paulo diferente de outros tempos. O confronto de duas equipes, que já decidiram o Brasileirão e se enfrentaram em duelos importantes por Copa do Brasil e Libertadores, dessa vez valerá para o Tricolor gaúcho a sobrevivência na Série A.

Vitória com combinação de resultados poderá garantir matematicamente o fim do risco ao time gaúcho. O objetivo é menor do que o planejado para a temporada gremista, mas que a campanha ao longo do Brasileirão justifica uma comemoração ao final da partida se alcançado.

O Grêmio entrará em campo já sabendo do resultado do jogo entre Criciúma e Corinthians, que faz parte da combinação para que o Tricolor possa pôr fim ao seu drama. Independentemente disso, o técnico Renato Portaluppi definiu a vitória como o resultado garantidor da permanência da Série A. Mesmo que ainda não haja garantia matemática nesta rodada, internamente o Tricolor calcula que 44 pontos serão suficientes.

— Aproveito e convoco, mais do que nunca, o nosso torcedor para domingo. A nossa torcida tem prestigiado. O Grêmio tem que botar no mínimo 40 mil pessoas na Arena. É um jogo importante e difícil, e que a gente pode carimbar a permanência ainda no domingo na Série A — projetou Renato após o empate com o Cruzeiro, em discurso pedindo o apoio da torcida.

Esses milhares de torcedores que irão à Arena têm no centroavante Martin Braithwaite a esperança de gols. O dinamarquês, contratado no final de julho como expectativa de grande reforço para os mata-matas da Libertadores, virou diferencial.

Diante do Cruzeiro, o centroavante anotou o seu oitavo gol na competição em 15 jogos. A média de 0,53 gol por partida é superior à de Estêvão, o artilheiro do Brasileirão. O jovem atacante do Palmeiras anotou 12 gols em 29 compromissos, o equivalente a 0,41 por jogo.

Em meio à polêmica sobre uma suposta conversa com o presidente Alberto Guerra sobre os treinos do Grêmio, o que foi negado tanto pelo dirigente quanto por Braithwaite, o dinamarquês fez coro de convocar a torcida para o domingo, mas também admitiu os problemas que o Tricolor tem enfrentado. O centroavante confia na junção time e torcida para sair da situação de perigo no Brasileirão.

— Estou focado em ajudar a equipe e quero ganhar. Não tem sido suficiente porque quero ganhar. Temos que jogar melhor. Temos qualidade suficiente para fazer as coisas melhor. Temos que jogar em casa e ganhar domingo. Todos estão muito motivados para sair dessa situação. Tenho confiança no clube e que juntos com a torcida vamos sair (dessa situação) — avaliou.

A projeção do Grêmio é de 40 mil na Arena neste domingo. Se parece não haver tempo para solucionar os problemas de funcionamento do time, o apoio da torcida pode ser decisivo para impulsionar o Tricolor diante do São Paulo. O embalo de três gols nos últimos quatro jogos faz com que Braithwaite seja a principal esperança dos gremistas.

Braithwaite no Brasileirão

15 jogos

8 gols

Média de 0,53 por jogo

Média de Estêvão, artilheiro do Brasileirão: 0,41 por jogo (12 gols em 29 jogos)

Como o Grêmio garantirá permanência na Série A