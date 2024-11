Poucos jogadores da geração que venceu o título mundial sub-17 pela seleção brasileira, em 2019, conseguiram se firmar nos principais clubes brasileiros. Do time que venceu o México na final por 2 a 1 no Estádio Bezerrão em Gama, o lateral Yan Couto chegou a ser convocado para a Seleção principal e hoje está no Borussia Dortmund. Já o centroavante Kaio Jorge foi vendido para a Juventus e hoje está no Cruzeiro.