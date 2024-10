Os treinos da Seleção Brasileira em Brasília estão sendo realizados no Estádio Bezerrão, em Gama. A primeira atividade teve boa presença de público, e contou com a visita do ex-zagueiro Lucio, campeão do mundo em 2002 e que mora no Distrito Federal. Ele aproveitou para conversar com os jogadores e estará apoiando o time no jogo de terça-feira (15), contra o Peru.