Wendell, recentemente convocado para a Seleção Brasileira e atualmente no Porto, desperta a atenção da direção do Grêmio para 2025. O lateral-esquerdo tem contrato em Portugal até julho do ano que vem e está com o futuro indefinido. Como ficou na reserva nos primeiros jogos do Campeonato Português, não existe ainda uma negociação para antecipar a renovação.