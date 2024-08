Miguel Monsalve será a novidade na escalação do Grêmio neste domingo (4), contra o Athletico-PR, em Curitiba. O meia colombiano, recém-contratado, vai estrear pelo time já como titular. Os outros reforços, Arezo e Aravena, deverão ficar como opões no banco de reservas. Braithwaite está com a delegação, mas ainda não será aproveitado.