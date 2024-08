Grêmio e Inter receberam nesta sexta-feira (2) uma boa notícia sobre os horários dos voos para os deslocamentos para as viagens para os jogos fora do Rio Grande do Sul. A partir de agora, os clubes gaúchos, e também as equipes de fora do Estado que vierem jogar aqui, poderão utilizar a Base Aérea de Canoas durante o dia, para voos fretados em horário comercial.