O empate em 1x1 do Grêmio contra o Huachipato, pela Libertadores de 2013, em Talcahuano, foi marcado por uma grande confusão. Após o apito final, a comissão técnica e os jogadores do clube chileno partiram para cima de Vanderlei Luxemburgo. O técnico gremista chegou a escorregar, caiu no gramado, mas não foi atingido com gravidade.