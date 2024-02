O que está acontecendo com os goleiros do Inter é um motivo para preocupação. Rochet, com dores na região torácica, não tem uma previsão exata de volta. Ivan estreou contra o Avenida, mas teve lesão no joelho direito, com ruptura dos ligamentos, e deverá demorar para retornar. Não estará à disposição nem para o período da Copa América, quando Rochet estará na seleção uruguaia.