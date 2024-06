O desafio que o Rio Grande do Sul tem pela frente não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A frase não é minha. Ela já foi repetida inúmeras vezes por diversas pessoas desde que a maior tragédia climática da história do Estado teve início. De fato, a analogia é pertinente e pode trazer outros aspectos da corrida de rua para serem relacionados com o percurso da reconstrução que teremos pela frente.