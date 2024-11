Chance mesmo, o Fluminense teve só uma. Foi no final, já no seu modo kamikaze com quatro atacantes. A primeira e única defesa de Rochet pode ser chamada de milagre, um ato de reflexo impressionante. Mas foi só uma. De resto, o 2 a 0 do Inter, de novo no G-4, veio como quase todas as partidas deste recorde assinado por Roger Machado: com merecimento e superioridade coletiva.