Aos 68 anos, o ex-jogador César, autor do gol decisivo na vitória por 2 a 1 que deu a primeira Libertadores ao Grêmio (Caio abriu o placar), em 1983, precisa de orações dos esportistas gaúchos e brasileiros. E dos gremistas em especial, como pede sua esposa, Sonia, já que a identificação dele com o Tricolor sempre foi muito forte desde o primeiro contato com o clube.