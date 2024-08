O assustador na derrota do Inter foi a quebra de uma tênue melhora de rendimento que vinha se percebendo no time de Roger. A vitória sobre o Juventude indicava chance de melhora até na narrativa. Mas não. O Colorado repetiu os erros coletivos e individuais que o eliminaram precocemente do Gauchão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Perder por 1 a 0 para o lanterna Atletico-GO é como empatar com o Real Tomayapo.