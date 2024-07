A vitória era o mais importante. Inimigo direto. O Vitória é péssimo, sim, mas também está no Z-4. Imagine se o Grêmio não faz esse 2 a 0? A notícia boa é que do Centenário sai alguma esperança para o futuro imediato: um centroavante. O uruguaio Arezo entrou aos 25 minutos do segundo tempo e soube fazer a diferença mesmo sem ritmo. É nele o pênalti convertido por Reinaldo, nos acréscimos.