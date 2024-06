O Botafogo aceitou trocar o seu mando de campo contra o Grêmio, no Estádio Nilton Santos, por duas partidas em campo neutro no campeonato. Foi um ato de solidariedade ao fato de o Grêmio não poder utilizar a Arena devido à tragédia no Rio Grande do Sul. Um gesto interessante, certo? Sim, mas nem tanto. Nem tão magnânimo assim.