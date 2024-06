Leônidas, citado por Eduardo Coudet no final de sua entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 com o São Paulo, viveu entre 400 e 500 antes de Cristo. Era o bravo rei de Esparta, uma cidade-estado grega. À época, não havia a ideia de país unificado, mas unidades com suas próprias regras, leis e governantes. Estas, inclusive, nutriam certa rivalidade. O espírito militar e a disciplina rígida eram a base de Esparta.