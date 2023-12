A diferença entre os clubes de Série A e as equipes do Interior só aumenta. Inter e Grêmio são exemplos deste fenômeno no futebol brasileiro. O Criciúma vem mostrando que há soluções, mas é um fenômeno municipal, como vários em Santa Catarina, que não consegue consolidar forças regionais, como prova: o declínio de Avaí e Figueirense.