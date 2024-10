Édouard Louis narra como escapou da violência, da homofobia e da pobreza reinventando a si mesmo através da cultura

Em um país com índices de leitura tão baixos quanto o nosso, a bolha dos leitores habituais (quem lê mais do que os 4,2 livros por ano da média nacional) é uma bola de gude. Não é incomum que a fama de um autor ou de um livro se construa no boca a boca, tomando conta da bolha, mas casos de popularidade instantânea, como aconteceu com Édouard Louis nas últimas semanas, são raros. Depois de ser aplaudido de pé na Festa Literária de Paraty (Flip) e de cansar a voz dando entrevistas nos dias que se seguiram, o escritor francês não apenas tomou conta da bolha como extravasou.