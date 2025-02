Em dia de chegadas, saídas também estão em curso do Grêmio

Nathan Fernandes tem negociações avançadas com o Botafogo. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A semana termina com o Grêmio correndo para anunciar os reforços pedidos por Gustavo Quinteros. A sexta-feira deve ser agitada neste ponto, sobretudo na tentativa de inscrição no BID destes nomes. Por outro lado, existem jogadores do Grêmio pretendidos por outros clubes e que podem deixar o tricolor.

A corrida do Grêmio é tentar vencer a burocracia e deixar os novos jogadores a disposição do treinador. Durante a madrugada, Cristian Olivera chegou a Porto Alegre. Um zagueiro também poderá aparecer nesta sexta-feira. A ideia final é ter seis nomes reforçando o elenco de Quinteros neste momento.

Por outro lado, as possibilidades de saídas também existem e são tratadas como certas no ambiente interno no Grêmio. A janela de transferências no Brasil encerra no final de fevereiro e alguns jogadores tricolores estão recebendo sondagens e propostas. Nathan Fernandes, por exemplo, deve confirmar a sua ida para o Botafogo.

Os nomes de Pepê e Nathan Percador, que não estão recebendo oportunidades no time, também podem buscar novos projetos. Alguns jovens jogadores, como Nata Felipe e Kaick, tem sondagens e podem ser emprestados para ganhar minutagem em outros clubes.