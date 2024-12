Renato quer mesmo deixar o Grêmio?

O técnico Renato tem uma história fantástica com o Grêmio, e isso faz toda e qualquer movimentação ser mais complexa. Por outro lado, essa relação faz com que os contratos do treinador com o tricolor sejam muito maiores do que seriam em outro clube. Essa união de fatores é que cria a dificuldade do momento. Renato sabe que não receberá o salário atual do Grêmio em nenhum lugar e a diretoria entende que demitir o ídolo implica em riscos junto ao torcedor.