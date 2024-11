A postura da torcida diante do fracasso do Grêmio

Existe, entre os gremistas, uma grande curiosidade relacionada a postura do torcedor diante do fracasso do Grêmio nesta temporada. E essa é uma pergunta que abre uma grande discussão sobre o que é uma torcida de massa, que ultrapassa os 8 milhões, e conta com homens, mulheres, crianças, ricos e pobres distribuídos em diversos lugares completamente diferentes. A análise, por tudo isso, fica ainda mais fascinante.