Inter já gastou a sua SAF, e o Grêmio ainda escolhe o seu caminho

Seguir dono de 100% dos seus ativos pode ser fundamental para manter-se competitivo. Matheus Pé / Especial

Muitas pessoas me perguntam sobre o motivo do inflacionamento do mercado do futebol nos últimos dois anos e a resposta sempre é muito simples. Nas últimas temporadas, vimos a injeção de muito dinheiro externo nos clubes e isso causou uma modificação importante no cenário nacional. Mas se engana quem pensa que esta diferença está apenas no Botafogo, o grande vencedor do país nesta temporada. O Inter, nosso eterno rival, também está enquadrado neste grupo que recebeu dinheiro de fora, vendendo parte dos seus ativos de TV por um longo período. Esse é um dos princípios da SAF. Entrada de dinheiro novo sendo pago com entrega de receita futura. Simples.

É evidente que a Sociedade Anônima do Futebol, lei criada em 2021, tem uma série de obrigações e muda o regime jurídico e tributário dos clubes, algo que não aconteceu com a maioria dos clubes que venderam 20% da receita de TV para a Liga Forte Futebol por incríveis 50 anos. Mas a lógica precisa prevalecer. A entrada de mais de R$ 1 bilhão em troca de parte da receita futura cria uma nova figura e inflaciona o futebol, assim como clubes que foram vendidos integralmente incrementam isso.

Diante desse quadro, não podemos analisar o futebol sem considerar essa distinção. O Grêmio fez empréstimos bancários, uma velha prática, para tentar combater essa inflação, mas não vendeu nenhum ativo. Essa tomada de decisão tem um impacto ruim para o torcedor no curto prazo, mas pode ser salvador no médio e longo prazo para o clube. A evolução do esporte causa incerteza sobre o futuro, e poucos sabem como será o incremento de finanças neste segmento. Seguir dono de 100% dos seus ativos pode ser fundamental para manter-se competitivo.

A inflação do esporte é de fácil entendimento, mas alguns clubes não receberão mais este incremento. As suas SAF's injetaram a sua verba definitiva e já tem a sua parte no clube. Esse dinheiro não voltará ao futebol e a tendência é que esses clubes não consigam manter o mesmo nível de investimento. Vamos ficar atentos. O futebol aceita muitas narrativas, mas não aceita desaforo.