O repórter Geison Lisboa listou, um a um, os nomes que passam por processos de renovação com o Grêmio no final deste ano. A construção do grupo tricolor para a próxima temporada passa por essa análise, que necessitará de muitos investimentos, mas terá, também, aposentadorias. Geromel, Renato e Soteldo estão na lista dessa discussão.