A máxima de Homer Simpson ataca, mais uma vez, no Grêmio

O futebol é perverso com os seus personagens. Os fracassos sempre são seguidos por mudanças drásticas e mudanças no time, evidenciando culpados. O Grêmio perdeu o Gre-Nal e terá mudanças na equipe. Mesmo depois de uma série de atuações seguras do time, o técnico Renato vai fazer modificações e indicar como ele viu, na prática, o clássico de sábado.