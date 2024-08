A régua das vitórias está afundando Grêmio e Inter

O final de semana foi de ensinamentos. No sábado (17), o Grêmio perdeu para o Bahia e o goleador do jogo foi Thaciano, jogador que deixou o Tricolor sem nunca ter o respeito da maioria da torcida. No domingo (18), foi a vez de o Inter perder. E a derrota mostrou que as últimas escolhas pioraram o time, sobretudo na defesa. E esta é a provocação desta coluna.