O Grêmio foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, no Maracanã, e começa a se preocupar com o seu futuro no Campeonato Brasileiro. Mesmo se esforçando muito, o time de Renato foi batido com naturalidade pela equipe de Tite, e esta é a principal curiosidade da partida.