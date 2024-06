O Grêmio enfrenta o Flamengo nesta quinta-feira (13), no Maracanã, e joga com um olhar especial para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A proximidade da zona de rebaixamento sempre é um ingrediente que pressiona o ambiente de um grande clube, e é preciso deixar esse lugar o mais rápido possível. O quadro, no entanto, não indica isso, e é exatamente neste ponto que a torcida entra.