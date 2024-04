O Grêmio teve uma atuação abaixo da crítica e perdeu para o Vasco, por 2 a 1, na sua partida de estreia no Brasileirão. O jogo também contou com uma arbitragem vergonhosa, que sonegou um pênalti absurdo para o time tricolor. O que mais preocupou, no entanto, foi uma frase do técnico Renato em meio a entrevista coletiva. O treinador sugeriu que alguns jogadores não estão levando com profissionalismo a vida extracampo.