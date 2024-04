A contratação de Edenilson pelo Grêmio será analisada por diversos pontos. Técnica ou tática, teremos posicionamentos positivos e negativos. A composição do grupo com mais um jogador acima dos 30 anos também merece comentários. Mas futebol não é só o que encontramos e enxergamos no campo. Às vezes, a emoção precisa ser compreendida.