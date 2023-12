O Grêmio venceu o Fluminense, de virada, no Maracanã, e garantiu o segundo lugar no Campeonato Brasileiro. A conquista tricolor garantiu aproximadamente R$ 45 milhões como prêmio na competição. Além da busca do vice-campeonato, a noite teve mais um show de Luiz Suárez, que marcou dois gols e deixou o campo sob aplausos no Maracanã.