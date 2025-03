Acidente na RS-446: só não chamem de amor

A polícia aguarda os resultados da perícia, que vão revelar a velocidade na qual Jardel dirigia o veículo, se existiu tentativa de frenagem e ainda definir se ele estava sob efeito de alguma substância, como álcool ou drogas, no momento do choque.

O cenário inicial indica premeditação . Um pouco antes, houve um incêndio na casa de Jardel, registrado na manhã de quarta-feira. Ele morava em Parobé (RS), no segundo andar de um prédio — mantinha sua vidraçaria no térreo.

Ele teria adiantado sua visita agendada, pego Vicente e Bernardo no término da escola, na terça-feira (11), por volta das 17h, e combinado de devolvê-los para a mãe no dia seguinte, ao meio-dia, o que não aconteceu. Dali por diante, cortou o contato e não atendeu mais o celular. Apreensiva, temerosa do pior, com a intuição gritando, a mãe dos garotos chegou a fazer uma ocorrência contra ele.