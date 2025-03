Leitora relatou sua experiência em um relacionamento onde a reciprocidade emocional e financeira não existe. Ela convive com o parceiro que não participa das despesas domésticas e enfrenta desafios adicionais, como lidar com a ex-esposa dele e cuidar da enteada.

Quem mais dá no relacionamento, mais vai sofrer para se separar. FABRÍCIO CARPINEJAR

"No Desafio Sentimental GZH dessa semana, leitora confessa estar cansada de não receber nada no relacionamento. Ele mora com ela, mas não ajuda coisa alguma nas despesas de casa. Ela já teve que passar pelo sufoco de suportar a insistência da ex-mulher, já cuidou da filha dele, já fez de tudo para manter o interesse, para que a relação tivesse futuro.

É interessante reparar nisso: quem mais dá no relacionamento, mais vai sofrer para se separar. Porque existe uma responsabilidade embutida em todo o sacrifício, em toda a renúncia.

Como você é responsável para o funcionamento do romance, você não consegue se desapegar, mesmo não tendo nenhuma recompensa ou contrapartida, mesmo notando que o amor não é recíproco.

Já ele, que pouco dá e muito recebe, não teria nenhuma dificuldade para se desvencilhar dos laços. Porque ele não tem a memória que você tem do relacionamento. O amor que você deu a ele, o quanto que você lutou por ele, o quanto que resistiu, mesmo nas adversidades, mesmo com o contato dele frequente com a ex-mulher, em relação à filha em comum.

Tudo isso vai pesando para você não conseguir dar um passo para fora do casamento. É uma âncora pesadíssima. Já ele não tem esse mesmo patrimônio de cuidado, de zelo, de vigília.

Você pode ficar nessa situação durante muito tempo. Precisa contrariar o coração. Precisa contrariar o passado, porque senão você vai perder o futuro.