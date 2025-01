Nada disso teria acontecido se o seu assassino não fosse um adolescente de 17 anos . Pois ele já havia cometido homicídio em 2023, e também tinha sido pego com uma arma ilegal no ano passado. Fora duas vezes preso, e fora duas vezes solto.

Mas encontra-se protegido pela legislação, no quadro atenuante de menor infrator, não de criminoso, e é posto e reposto em liberdade sem cumprir pena nenhuma.

Suas punições são insignificantes, mesmo que seja um veterano e experiente homicida, com duas vidas subtraídas em seu histórico.

São as brechas infernais do maravilhoso Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).