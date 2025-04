Não foi ainda um grande jogo do Inter

Victor Gabriel marcou dois gols. Renan Mattos / Agencia RBS

O Juventude chegou no Beira Rio contra o Inter com a escalação de três zagueiros, todos muito altos. Ao final do jogo, depois de levar três gols de cabeça, Rodrigo Sam disse que os cabeceios foram muito treinados durante a semana.

No jogo fracassaram sempre. E coube ao Internacional aproveitar muito bem aqueles defeitos da defesa do adversário. Victor Gabriel marcou dois gols. Aliás, este jogador não chega a ser muito alto, mas tem uma grande impulsão e um grande tempo de bola.

Depois de ter voltado de lesão e ter jogado com dificuldades no jogo contra o Nacional-URU, contra o Juventude, além dos dois gols, voltou a mostrar muitas das suas virtudes. O outro gol foi de Borré e outros cabeceios em cobranças de escanteio foram ganhos pelos atacantes do Internacional e resultaram em grandes defesas do goleiro do Juventude.

Não foi ainda um grande jogo do Internacional, mas a vitória foi muito importante. São os desejados três pontos e uma semana com jogo contra o modesto Maracanã, onde titulares importantes poderão ser poupados.