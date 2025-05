Recuar não é covardia

Leitora conta que foi morar com o namorado. Mas, após três meses de convivência, percebeu que não conseguiu se adaptar — principalmente pela presença do filho dele, de nove anos. Os atritos são constantes, e ela se vê em dúvida: deve falar ou não.

Confira no vídeo abaixo a opinião do colunista sobre o caso, no episódio desta semana do Desafio Sentimental, com Carpinejar: