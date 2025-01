Adolescente suspeito de morte de policial civil foi apreendido por homicídio em 2023

O adolescente de 17 anos suspeito da morte do policial civil Daniel Abreu Mendes, 40, na manhã desta terça-feira (21), já havia sido detido por outro homicídio, cometido contra uma adolescente em 2023. Chefe da Polícia Civil no Rio Grande do Sul, o delegado Fernando Sodré confirmou a informação à Rádio Gaúcha .

Segundo Sodré, uma criança de apenas seis anos, filha da suspeita de 26 anos que era alvo da ação e tinha um relacionamento com o suspeito, estava no local no momento do crime. Ela foi atingida de raspão na cabeça, mas passa bem.