A humildade do sorriso do papa Francisco

Ele entendia o papel do senso de humor para lapidar a humildade . Quem ri de si facilita o convívio, destrói os escudos da soberba e do narcisismo.

Tinha como lema: “pés no chão, coração no céu”. A naturalidade de seu comportamento era influência de sua avó, a italiana Rosa Margherita Vassallo, que o ensinou a rezar como se fosse uma conversa franca e divertida com Deus. Afinal, Deus é o nosso melhor amigo, não dá para esconder nada dele: nem as dúvidas, nem as inquietações, muito menos as brincadeiras.