Casamento não é cola para relacionamento quebrado

Quer compartilhar seu dilema amoroso? Escreva para o escritor. GZH / Reprodução

Leitora conta que rompeu um relacionamento de cinco anos e, após o término, cortou completamente o contato com o ex. Bloqueou-o em todas as redes sociais. Até que ele reapareceu, entrando em contato com familiares na tentativa de se reaproximar.

O antigo companheiro queria reatar o relacionamento, mas a leitora impôs uma condição: só voltariam se eles se casassem. E então veio o teatro. Ele disse que precisava se ajeitar, que ainda morava com a mãe… e, no fim, acabou voltando para a ex.

Confira no vídeo abaixo a opinião do colunista sobre o caso, no episódio desta semana do Desafio Sentimental, com Carpinejar:

"No desafio sentimental GZH dessa semana, a leitora disse que namorou 5 anos, bloqueou ele de tudo, não se falaram mais, e ele retornou a partir de um pombo-correio à prima para reestabelecer o contato.

E a leitora falou que só voltaria se eles casassem. Ele fez uma cena, disse que teria que se ajeitar primeiro, que morava com a mãe, e no fim voltou para a ex dele.

Terrível, terrível. Mas eu queria conversar com a leitora a respeito do pedido de casamento dela, que ela só voltaria se eles casassem. Por que isso? Casamento não conserta namoro, casamento não corrige o que deu de errado antes.

Se o namoro acabou, se o namoro apresentava sequelas, dificuldades, por que ir para um patamar a mais? Um nível mais elevado do jogo que seria o casamento? Não tem sentido casar para recuperar um relacionamento se você estará aumentando a responsabilidade, aumentando o peso, aumentando ainda mais o desafio.

Se nem o namoro funcionava, muito menos vai funcionar no casamento. O casamento só deve acontecer quando existe harmonia total, coreografia, sincronia de projeto. Você não pode casar para tentar melhorar o ambiente.

Da mesma forma, você não pode querer ter filhos para salvar o casamento. O casamento não é um portal em que você entra e as pessoas entram modificadas. Você vai carregar quem você já era, as mazelas de antes, para dentro do casamento.

Que sirva como uma lição para jamais resgatar laços com o casamento. Vocês terminaram uma relação porque não dava certo. Por que o casamento iria modificar o DNA do ecossistema da convivência?

Jamais. Vai aprofundar ainda mais as diferenças. O casamento é muito mais difícil do que o namoro e só tende a aumentar o isolamento e a falta de comunicação. O casamento não é para os fracos, não é para os amadores.

E o namoro é um teste, um laboratório de ensaio, mas não é a mesma coisa que um casamento".