Rolê aleatório? Ex-Grêmio, André Balada estreia em provas de corrida na NB 42K: "Não gostava de correr"

A NB 42K, disputada na manhã deste domingo (27) em Porto Alegre , teve um conhecido do torcedor gaúcho e, em especial, do Grêmio. O ex-atacante André Balada, que defendeu o clube entre 2018 e 2020, e hoje é comentarista do Grupo Globo, fez sua estreia em provas de corrida.

— Vou me preparar pra fazer 21 (quilômetros) na Maratona do Rio.

Como foi a NB 42K

Na categoria masculina, a vitória na maratona ficou com Johnatas Cruz, natural de Minas Gerais. Já no feminino, quem venceu foi a etíope Tiringo Mulu, com direito a recorde da prova em solo brasileiro: 2h29min45s (a marca anterior datava de 2012, com a queniana Rumokol Chepkanam, em 2h31m21s).