Os inocentes do X

Fui um dos primeiros frequentadores do Twitter no país, abri a minha conta em 2009, três anos depois de sua fundação nos Estados Unidos por Jack Dorsey, Biz Stone, Noah Glass e Evan Williams, o quarteto que revolucionou a comunicação digital com sua proposta de microblogging (“blogar rápido”). Vivíamos o auge dos blogs. O pássaro azul, logotipo do aplicativo, nos incitava a cantar junto — seu nome é para lembrar Twttr ("gorjear"). Havia uma mágica naquele SMS público, um desafio de dizer muito em pouco, em escolher bem as palavras para caber exatamente em 140 caracteres (depois o tamanho dobrou para 280 caracteres).