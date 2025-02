Jovem porto-alegrense desaparecida estava no Rio de Janeiro

A Polícia Civil conseguiu elucidar mais um caso rumoroso no Rio Grande do Sul nos últimos dias. Circulava pelas redes sociais a foto de Thaila Alves da Silva, de 18 anos, procurada pela família após sumir quando ia para o colégio, na região do bairro Azenha, em Porto Alegre. Ela não era vista desde a segunda-feira, dia 17 de fevereiro.