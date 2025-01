Um passo pra frente e dois pra trás 

Em novembro, quando estive nos Estados Unidos para cobrir as eleições que culminaram na vitória de Donald Trump, ouvi das pessoas que não estavam interessadas no tema, que tanto fazia o resultado, já que no dia seguinte a vida volta ao normal e o cidadão comum precisa trabalhar da mesma forma, independentemente de quem governa um país. O pensamento não está errado, mas também não é bem assim. Acabamos impactados, querendo ou não, por decisões que não temos para quem recorrer. Se recorremos, dificilmente seremos ouvidos.